İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9353
  • EURO
    52,7023
  • ALTIN
    6796.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ajanların operasyonu açığa çıktı! ABD'ye diplomatik nota verildi
Dünya

Ajanların operasyonu açığa çıktı! ABD'ye diplomatik nota verildi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin hayatını kaybetmesine ilişkin ABD'ye diplomatik nota verildiğini açıkladı. Ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürüldü.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 07:14
ABONE OL

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, olayın ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelip gelmediğinin soruşturulduğunu söyledi.

Sheinbaum, "Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, tüm bilgilerin sağlanması için ABD Büyükelçisine bir mektup gönderdi. Bu, ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir, dolayısıyla yaşananlar hafife alınacak bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

Federal yetkililerin iki yabancı ajanın saha operasyonlarına katıldığından haberdar olmadığını aktaran Sheinbaum, Meksika'daki hiçbir eyalet yönetiminin federal kanallar dışında yabancı makamlarla güvenlik işbirliği kuramayacağını vurguladı.

Yabancı ülke ajanlarının ulusal topraklardaki faaliyetlerinin Anayasa ve Ulusal Güvenlik Yasası ile düzenlendiğini hatırlatan Sheinbaum, "İşbirliğinin mutabakat çerçevesi ve yasalar dahilinde yürütülmesi gerektiği hem ABD hem de eyalet hükümetleri için net olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, 21 Nisan'daki açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno ise 19 Nisan'daki açıklamasında, 2 Meksikalı yerel yetkili ve 2 ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönüşte kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

- ÖLEN 2 ABD'LİNİN CIA PERSONELİ OLDUĞU İDDİASI

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ölen ABD'lilere ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, yetkililer, ölen 2 ABD vatandaşının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) personeli olduğunu ileri sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.