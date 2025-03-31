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Dünya

AK Partili eski milletvekili Ataoğlu dualarla toprağa verildi

Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu'nun (73) cenazesi memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
AK Partili eski milletvekili Ataoğlu dualarla toprağa verildi
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23. dönem AK Parti Bingöl Milletvekili Ataoğlu'nun cenazesi, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyündeki camiye getirildi.

Ataoğlu'nun cenazesi caminin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Ataoğlu'nun ailesi, yakınları, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, eski Bingöl milletvekilleri Abdurrahman Anık, Hüsamettin Korkutata ile Yusuf Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

1952'de Bingöl'ün Genç ilçesinde doğan Ataoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1990 yılları arasında Bingöl Lisesi, Beyşehir İmam-Hatip Lisesi, Kırşehir Eğitim Enstitüsü ve benzeri eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

23. Dönem AK Parti Milletvekilliğinin yanı sıra, 19. ve 20. yasama dönemlerinde de Bingöl Milletvekili olarak parlamentoda görev alan Ataoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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