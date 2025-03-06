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Dünya

Akdeniz ülkelerinden Türkiye kararı: Suriyeli yetkililere bilgi vereceğiz

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) tarafından Türkiye'ye önemli bir görev verildi. AKDENİZ PA, 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini Türkiye'ye verdi. Göreve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu getirildi. Uslu, 'Asamble'nin destek vereceği alanlarla ilgili Suriyeli yetkililere bilgi vereceğiz' dedi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Akdeniz ülkelerinden Türkiye kararı: Suriyeli yetkililere bilgi vereceğiz
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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) tarafından "Suriye Özel Temsilcisi" görevine getirildi.

Uslu, yaptığı açıklamada, AKDENİZ PA'ya 33 ülkenin üye olduğunu belirtti.

AKDENİZ PA'nın 1990'lı yıllarda temelinin atıldığını ve 2005'te kurulduğunu anlatan Uslu, Asamble'de 135 milletvekilinin yer aldığını dile getirdi. Uslu, AKDENİZ PA'nın, Akdeniz, Avrupa ve Körfez bölgelerinde karşılaşılan güçlüklere karşı işbirliği ve politikalar geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Asamble'nin kendisine Suriye Özel Temsilcisi görevini teklif ettiğini aktaran Uslu, bu teklifi TBMM Başkanlığıyla istişare ettikten sonra kabul ettiğini bildirdi.

Atay Uslu, AKDENİZ PA'nın, İtalya'nın başkenti Roma'daki 19. Genel Kurulu'nda Akdeniz Parlamenter Asamblesi Suriye Özel Temsilciliği ve Büyükelçi görevinin kendisine tevdi edildiğini kaydetti.

- "TÜRKİYE, İNSANİ VE DİPLOMATİK OLARAK DÜNYADA LİDERLİK YAPIYOR"

Suriye Özel Temsilcisi olarak Asamble ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi görevini yürüteceğini ifade eden Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asamble'nin Suriye'deki yeni anayasanın yazım süreçlerine öncülük etmesi, geçiş sürecine destek verilmesi, insani ve kalkınma yardımları ile Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüş süreçlerinin organize edilmesi konularında Asamble ile Suriye arasındaki ilişkilere öncülük edilmesi görevi verildi. Bu görev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye ve Türk dış politikasına duyulan güvenin göstergesidir. Türkiye, insani ve diplomatik olarak dünyada liderlik yapıyor. Hem Orta Doğu coğrafyasında hem kuzeydeki olaylarda hem de Avrupa içindeki olaylarda Türkiye'nin diplomatik liderliği söz konusu. Bu diplomatik liderlik, artık Avrupa tarafından da kabul ediliyor."

Uslu, Suriye Özel Temsilciliği görevi kapsamında 33 ülkenin oluşturduğu Asamble ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gayret göstereceğini, parlamenter diplomasi çerçevesinde görev yürüteceğini söyledi.

Suriye Meclisi'nin, AKDENİZ PA üyesi olduğunu anımsatan Uslu, yeni Meclis kurulduktan sonra Asamble ile Meclis arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesine destek vereceklerini kaydetti.

- "ASAMBLE'NİN DESTEK VERECEĞİ ALANLARLA İLGİLİ SURİYELİ YETKİLİLERE BİLGİ VERECEĞİZ"

Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'deki çalışmalarını takip edeceğini aktaran Uslu, "İlerleyen süreçlerde Suriyeli yetkililerle temas kuracağız. Asamble'nin destek vereceği alanlarla ilgili Suriyeli yetkililere bilgi vereceğiz." dedi.

Uslu, Suriye'de, Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönemin başladığını ve yeni bir hikayenin yazıldığını belirtti.

Suriye'nin, Suriyeliler tarafından yönetileceğinin altını çizen Uslu, Suriyelilerin ülkelerinde özgür şekilde yaşamalarının, bölgenin barışı ve kalkınması için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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