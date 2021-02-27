Akdeniz'de 150'den fazla göçmen yakalandı

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:55 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 01:00

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Şubesinden yapılan açıklamada, 150'den fazla düzensiz göçmenin sahil güvenlik ekipleri tarafından Orta Akdeniz açıklarında yakalanarak Libya'ya gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, bu yıl en az 3 bin 700 erkek, kadın ve çocuk göçmenin yakalandığı ifade edildi.

Bu göçmenlerin çoğunun, "halihazırdaki ağır koşulların daha da kötüleşmeye devam ettiği gözaltı merkezlerine götürüldüğü" kaydedildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.