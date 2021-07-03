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Dünya

Akdeniz'de göçmen faciası; 43 ölü

Akdeniz'de Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bot alabora oldu. En az 43 kişi hayatını kaybetti.

3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:04 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:05
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