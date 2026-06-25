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Dünya

Akdeniz'de Rus tankerine operasyon! Macron: Gölge filoya ait gemiye el koyduk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sicilya yakınlarında seyreden Rusya'nın 'gölge filosu'na ait bir petrol tankerinin ele geçirildiğini açıkladı.

İHA25 Haziran 2026 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Akdeniz'de Rus tankerine operasyon! Macron: Gölge filoya ait gemiye el koyduk
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız donanmasının salı günü Sicilya kıyıları açıklarında deniz hukukunu ihlal ederek seyreden "Deliver" adlı petrol tankerine el koyduğunu ifade etti.

Tankerin Rusya'nın gölge filosuna ait olduğunu işaret eden Macron, "İngiltere'nin benzer bir operasyonundan birkaç gün sonra gerçekleştirilen gölge filoya karşı bu yeni eylem, Avrupalıların kararlılığını göstermektedir. Gölge filonun yaptırımları aşmasına ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa kararlı, Rusya için savaşın maliyetini artırmak ve Ukrayna'da sağlam ve kalıcı bir barışın sağlanmasını mümkün kılmak için gerekli tüm çabayı gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Deniz piyadelerinin helikopterlerden Deliver gemisine indiği anların görüntüsü de paylaşıldı.

Fransa, Rusya'nın gölge filosunun parçası olduğu gerekçesiyle en az 5 tankere el koymuştu. Rusya ise bu tür eylemleri "yasa dışı" olarak nitelendirmişti.

Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için eski ve bayraksız tankerler kullanıyor ve bu gemiler Avrupa tarafından Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılıyor.

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