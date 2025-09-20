Akdeniz'de Türkiye karşıtı ittifak! Kirli planı açık açık yazdılar

Eurasian Times, İsrail'in Güney Kıbrıs'a Barak MX hava savunma sistemi kurması ile ilgili "Türkiye, Tel Aviv'in hedefinde" analizi yaptı.

İsrail'in Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Barak MX hava savunma sistemi kurması bölgedeki tansiyonu artırdı. Eurasian Times Gazetesi, İsrail'in bu hamlesini Türkiye ve KKTC'yi hedef alan bir adım olarak değerlendirdi. Analizde, Barak MX sistemlerinin 460 kilometrelik gözetleme menziliyle Türkiye hava sahasını da kapsayan bir 'gözetleme şemsiyesi' oluşturduğu vurgulandı. Analiz, sistemin kısa, orta ve uzun menzilli dört füze çeşidiyle çok katmanlı savunma sağladığını belirtildi; Ankara'nın bu ihtimale karşı askeri teyakkuzunu artırdığı ifade edildi.

'TSK'YI ADADAN ATALIM'

İsrailli havacılık uzmanı Shay Gal, GKRY ve Yunanistan ile koordineli Kuzey Kıbrıs'a yönelik acil durum operasyonları istedi.

Gal, "Böylece Türkiye'den gelecek takviyeleri durdurur, Türk ordusunun adadaki sonunu getirir" ifadelerini kullandı. Türkiye'den tepki gecikmedi. Prof. Hüseyin Işıksal, bu üçlü işbirliğini 'kutsal olmayan ittifak' olarak nitelendirdi.

GKRY LİDERİ: HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Barak MX sevkıyatına ilişkin, "Kıbrıs'ın caydırıcı gücünü desteklemek için gerekli her şeyi yapacağız" diye konuştu.

YUNAN BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Kudüs'ün Yahudilere ait olduğunu öne sürerek "Erdoğan sürekli Kudüs'ün Araplara ait olduğunu söylüyor. Kudüs Yahudi şehridir. Onu Yahudiler kurdu" iddiasında bulundu.

İsrail'i "Yunanistan'ın en önemli stratejik müttefiki" olarak nitelendiren Georgiadis, "İsrail Türkiye'nin rakibi, bizim müttefikimizdir.

Ortadoğu'da insan haklarına saygılı tek demokrasidir" dedi. Yunan Bakan, Gazze'ye yönelik saldırıları da savundu.