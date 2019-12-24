Akdeniz’de Türkiye’ye karşı şer ittifakı

24.12.2019 02:59 - Güncelleme: 24.12.2019 02:59

Türkiye karşıtlığında birleşen Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail, gaz arama faaliyetlerine hız verdi. Üç ülkenin Doğu Akdeniz’de enerji alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla EastMed doğal gaz boru hattının inşası için 2 Ocak’ta anlaşma imzalayacaklarını ilan etti. Yunan hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Kiriakos Miçotakis, GKRY lideri Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun katılımıyla Atina’da imza töreni düzenleyeceği bildirildi.

İTALYA DÜĞÜMÜ

Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması beklenen boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğalgazı İsrail ve Kıbrıs’tan önce Yunanistan’a, oradan da İtalya ve diğer güney Avrupa ülkelerine taşıması planlanıyor. Ancak İtalya’nın hala ikna edilememesi projedeki en ciddi sorun olarak değerlendiriliyor.