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Akdeniz’de yeni hedef Lübnan

Doğu Akdeniz’deki enerji savaşı şimdi de Lübnan’a sıçradı. İran destekli Hizbullah, Suriye’ye gönderdiği milislerini ülkeye kaydırırken, İsrail de olası bir ihlalde Lübnan devletini muhatap alarak savaş başlatacaklarını duyurdu. 

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Kıyı şeridiyle Doğu Akdeniz’deki enerji koridorunda rekabet eden Lübnan ile İsrail arasında karasularındaki 860 kilometre karelik alanın kimin hakimiyetinde olacağı rekabeti, askeri gerilimin fitilini ateşledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Suriye’de görevlendirdikleri milislerin bir kısmını savaş hazırlığı için ülkeye çağırdıklarını duyururken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da “Lübnan’ı ezeceğiz” açıklaması yaptı. 

MİLİSLER DÖNÜYOR 

El Menar televizyonun konuşan İran destekli grubun lideri Hasan Nasrallah, Suriye’de Esad rejimine destek veren milislerinin sayısında azaltmaya gittiklerini söyledi. “Suriye’de rejim toparlanıyor. Suriye’de yeniden konumlandırmaya gitmenin yanı sıra mevcut duruma bağlı olarak da bazı yerlerdeki sayılarımızı düşürdük. Ancak Suriye’den tamamen çekilme zamanı daha yaklaşmadı” diyen Nasrallah, İsrail’in Lübnan’ın deniz ve hava sahalarına yönelik ihlalinin tekrarlanması halinde devlet adına karşılık verebileceklerini kaydetti.Açıklamalar İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Terör devletinin Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi “Eğer Hizbullah İsrail’i hedef alırsa, Lübnan’ı ezeriz” ifadelerini kullandı.

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