İngiltere'de yaşayan Natasha Emeny, ölen babasının küllerini kavanoz içinde salondaki televizyon sehpasına koydu. Emeny, kısa bir süreliğine üst kata çıktığını, geri döndüğünde ise 1 yaşındaki oğlu Noah'ı 'küllerle kaplı bir halde' bulduğunu söyledi. Emeny, oğlunun bilmeden babasının küllerini yediğini fark etti.

DOKTOR 'SU İÇİR' DEDİ

Oğlunun ağzı ve üstü kül kaplı halini kayda alan anne, videoyu 'Oğlunuz babanızı yediğinde' ifadesiyle paylaştı. Söz konusu video, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Küçük çocuğun külleri yediği için herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı da ifade edilirken anne, doktorların "Oğlunuza biraz su verin" dediğini anlattı.

Emeny, babası hayatta olsaydı onun da bu duruma güleceğini söyleyerek, "O da bunun karşısında kesinlikle kahkaha atardı; kara mizahı severdi" dedi.