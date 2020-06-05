IHA 05 Haziran 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 11:45

Suudi Arabistan'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir baba, bebeğini kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu. Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, çocuk haklarını ihlal eden, yaşamlarını ve davranışlarını tehlikeye atan görüntü ile ilgili acil önlemlerin alındığını duyurdu.

Komisyon, çocuk haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Akılalmaz olay! Bebeğine kum yedirdi