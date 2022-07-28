İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9336
  • EURO
    18,3586
  • ALTIN
    1003.49
  • BIST100
    2570.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Akılalmaz olay! Hindistan'da aynı şırıngayla onlarca öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı
Dünya

Akılalmaz olay! Hindistan'da aynı şırıngayla onlarca öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 30 öğrenciye tek şırınga ile Kovid-19 aşısı yaptığı gerekçesiyle bir sağlık görevlisine soruşturma açıldı. Aşılamayı yapan Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
ABONE OL

BBC'de yer alan habere göre olay, Sagar semtinde öğrencilere Kovid-19 aşılarının yapıldığı bir okulda yaşandı.

Çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin aşılamada tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

Aşılamayı yapan Jitendra Rai adlı sağlık görevlisi ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.

Eyalet sağlık bakanlığı, olayın üzerine Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu yetkili hakkında da soruşturma başlattı.

Muhalefetteki Kongre Partisinden yetkililer, eyaletin sağlık bakanının olay üzerine istifa etmesini istedi.

Şu ana kadar 2 milyardan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.