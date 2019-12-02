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Akılalmaz olay: Kendi kurduğu bubi tuzağına yakalanan kişi öldü

ABD'nin maine eyaletinde bir kişi evinin girişine kurduğu bubi tuzağına yakalanıp öldü.

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Maine'ye bağlı Van Buren kasabasında yaşayan 65 yaşındaki Ronald Cyr, hırsızlar girmesin diye kapıya tabancalı bir düzenek yerleştirdi.
 
Daha sonra düzenekteki silahın ateşlenmesiyle yaralanan Cyr, polisi aradı.
 
Polis, Cyr'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Van Buren Polis Krakolu'nun Facebook hesabından "Sabah erken saatlerde yaptığımız geniş çaplı araştırmalar sonucunda Sayın Cyr'in evinde hazırladığı bir düzenekten çıkan kurşunla öldüğünü tespit etmiş bulunuyoruz" açıklaması paylaşıldı.
 
Ancak silahın nasıl ateşlendiği konusunda bilgi verilmedi.
 
Evdeki aramalarda başka düzenekler de bulan polis, Maine Bomba İmha Tim'ini olay yerine çağırdı.
 
Bubi tuzağıyla ölüm ABD'de daha önce de gerçekleşmişti.
 
Şubat'ta Philadelphia'da yeni bir ev satın alan yatırımcılar, merdivenlerde adımını atanları bıçaklayan bir düzenek bulmuştu.
 
2018 yılının Eylül ayında ise William Wasmund isimli bir kişi komşusunun bahçe kapısına yerleştirilen bubi tuzaktaki tabancayla vurularak ölmüştü.
 
ABD'de bubi tuzağı yasal mı?
ABD'de, yaralanmalara yol açacak bir düzenekse bubi tuzaklarının evlere kurulması yasak.
 
Bunun nedeni ise, yaşamın gayri mülkten daha değerli olduğu ilkesi...
 
Eve girmek yasak olsa da bubi tuzağı kuran bir ev sahibi, eve izinsiz giren kişiye nasıl bir ceza verileceğine kendisi karar vermiş sayılıyor.
 
1971'de bir bubi tuzağıyla yaralanama vakası mahkemeye taşınmış, tuzağı kuran kişi 30 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
 
(BBC Türkçe)

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