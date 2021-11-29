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Dünya

Akılalmaz yöntem! ABD'ye iniş takımlarında geldi

American Airlines'a ait uçağın iniş takımlarına gizlenen bir kişi, Guatemala'dan ABD'nin Miami kentine eksi 45 derecede 3 saat boyunca yolculuk etti. Havaalanı görevlilerince bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Şahsın kimliği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TRT Haber29 Kasım 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:03
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American Airlines'a ait uçağın iniş takımlarına saklanan bir kişi, Guatemala'dan ABD'nin Miami kentine kadar burada yolculuk etti.

Eksi 45 derecede yaklaşık 3 saat boyunca yolculuk eden şahıs, havaalanı görevlileri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

TRT Haber'in haberine göre, havaalanı görevlileri tarafından kaydedilen videoda, hayatını tehlikeye atan adamın, pistteki görüntüleri yer aldı.

Paylaşılan videoda, şahsın titrediği ve zorlukla ayakta durduğu görülüyor.

Şahsın kimliği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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