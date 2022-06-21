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Dünya

Akıllara durgunluk veren olay! Maymunlar ev basıp bir aylık bebeği kaçırdı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da maymunlar tarafından kaçırılan bir aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA21 Haziran 2022 Salı 13:36 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

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