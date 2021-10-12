Akıllara durgunluk veren teklif! 'Gece evlerine girip hepsini aşılayalım'

star.com.tr 12 Ekim 2021 Salı 15:38 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 15:38

Sansasyonel çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19'la mücadele kapsamında aşı olmayanlarla ilgili yine akıllara durgunluk veren bir teklifte bulundu.

Duterte, Covid-19 aşısını reddedenlerin evlerine gizlice girerek onları uykularında aşılamanın 'hikayenin sonu' olacağını söyledi.

Rodrigo Duterte, Pazartesi günü yaptığı son 'Millete Sesleniş' konuşmasında, aşılama oranlarını artırmaya yönelik alışılmışın dışında bir yaklaşımı masaya koydu. Yerel basının aktardığına göre Duterte, "Birçok insanın hala tereddüt ettiğini biliyorum. Öyleyse onları barangaylarınızda (mahallelerde) bulun. Evlerine girip uyurken aşılarını yapalım. Hikayenin sonu.' dedi.

Başkan, gece aşı baskınlarına bizzat liderlik etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Duterte aynı zamanda, hükümetinin bu yılın başlarında daha hızlı bir aşı programı için için yeterli doz sağlayamamasının sorumluluğunu kişisel olarak üstlendi, ancak sınırlı bir kampanyanın bile hastalığın yayılmasını azalttığını ileri sürdü.

ÖNCEKİ TEKLİFİ ÇOK DAHA SERTTİ

Pasifik adası ülkesi, Çin'in Sinovac aşısını kullanarak Mart ayında Covid-19 bağışıklama programına başladı. Duterte daha önce zengin ülkeleri mevcut dozları biriktirmek ve Filipinler gibi ülkeleri geride bırakmakla suçlamıştı.

Duterte daha önce, aşı olmayanlar için çok daha sert bir teklifte bulunmuştu. Haziran ayında, aşıyı kabul etmeyenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini ya da hapse atılıp zorla aşıyı kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Duterte uyarısını, "Sizi tutuklatacağım ve sonra kalçalarınıza birer aşı enjekte edeceğim" diyerek aşı olmayanları tehdit etmişti.

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