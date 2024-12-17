24 TV ekibi terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'teki inine girdi. İçerisinde hastane dahi bulunan bu son tünel adeta teröristlerin yeraltı şehri gibiydi. Tünelin olduğu alanda bulunan TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan izlenimlerini aktardı.

Çakan'ın aktardığı bilgilere göre, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan operasyonda Münbiç'in hemen yakınında bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir sığınak ele geçirildi.

#SONDURUM 24 TV ekibi terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'teki inine girdi. İçerisinde hastane dahi bulunan bu son tünel adeta teröristlerin yeraltı şehri gibiydi. İşte TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse)'ın izlenimleri. pic.twitter.com/cIkkp8CsYJ — 24 TV (@yirmidorttv) December 17, 2024

Yeraltındaki sığınaktan kilometrelerce uzanan tünellerle Ayn El Arap'a kadar gidilebildiğini ifade eden Çakan, sığınak içindeki malzemeler hakkında da bilgi verdi.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SIĞINAK

Terör örgütü PKK/YPG'ye yapılan operasyon sonrasında ele geçirilen sığınağın özellikleri dikkat çekti. İçerisinde çeşitli gıda maddeleri, su ve elektrik tesisatı, çok sayıda tuvalet ve banyo yer alan sığınakta birçok konteyner ve dolu yakıt tanklarının da olduğu görüldü. Sığınak içerisinde bulunan malzemelerin, teröristlere aylarca yetecek kadar çok olması da dikkatlerden kaçmadı.

DESTEK YİNE ABD'DEN

Terör örgütü üyelerinin barındığı sığınakta ele geçirilen malzemelerin çoğunun ABD tarafından gönderildiği biliniyor. Görüntülerde Esed rejiminin faaliyette olduğu dönemde ABD tarafından gönderilen uçaklardan paraşütlerle atılan yardımlar da yer aldı. SMO tarafından yapılan operasyonla terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

PKK/YPG'nin Münbiç'teki yönetim binasını 24 TV görüntüledi! Canlı yayında gözaltına alındılar

24 TV ekibi Şam yolunda

Başbuğ: Örgütte bunun paniği var