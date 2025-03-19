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Dünya

AKINCI desteği ABD'yi rahatsız etti: Terörle mücadele için Türkiye'den yardım istediler

Türkiye'nin Somali'nin terör örgütleri ile mücadelesi için Bayraktar Akıncı teslim edeceği öğrenildi. Bu anlaşma dış basında Ankara ve Mogadişu arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir aşamayı ifade ettiği belirtilirken söz konusu iş birliğin ABD'yi rahatsız ettiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ19 Mart 2025 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
AKINCI desteği ABD'yi rahatsız etti: Terörle mücadele için Türkiye'den yardım istediler
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Terör örgütleri ile sürekli olarak mücadele eden Somali, ülkede artan saldırılar sonrası insansız hava araçlarına yönelmeye başladı. Dış basında yer alan bir haberde, Somali'nin Türkiye'den Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) alarak terörle örgütleri ile etkin olarak mücadele etmeyi planladığı bildirildi. Somali, AKINCI teslimatı ile birlikte terör örgütlerinin kontrolü altında bulunan bölgelerde yeniden otoriteyi kurarak kontrolü ele geçirmeyi planlıyor.

Öte yandan haberde, Libya, Ukrayna ve Karabağ'daki çatışmalarda Türk insansız hava araçlarının etkisi sonrası dünya çapında bir üne kavuştuğu ve İHA'lara talebin arttığı belirtildi. Somali'de sık sık yaşanan terör eylemlerinin ardından hükümet, son olarak havalimanlarında olası bir saldırı istihbaratı sonrası çareyi Türkiye'den AKINCI tedarik etmede bulduğunun altı çizildi.

AKINCI DESTEĞİ ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ

İki ülke arasındaki bu ortaklığın ise bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ile güçlü bağları bulunan ABD'de endişelere yol açtığı belirtildi. Türkiye'nin Somali'ye yakın zamanda Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarının konuşlandırılmasının bu gelişmede belirleyici bir rol oynadığı bildiriliyor. Ayrıca Washington, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından desteklenen seçkin bir Somali ordusu birimi olan Danab Özel Kuvvetleri'ne sağlanan fonu azalttı ve bu da ülkenin terörle mücadele çabalarını etkiledi. Haberde son olarak, AKINCI'nın Somali'nin savunma stratejisine entegre edilmesi, bölgedeki daha geniş jeopolitik rekabetleri yoğunlaştırırken çatışmayı önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendirildi.

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