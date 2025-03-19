Terör örgütleri ile sürekli olarak mücadele eden Somali, ülkede artan saldırılar sonrası insansız hava araçlarına yönelmeye başladı. Dış basında yer alan bir haberde, Somali'nin Türkiye'den Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) alarak terörle örgütleri ile etkin olarak mücadele etmeyi planladığı bildirildi. Somali, AKINCI teslimatı ile birlikte terör örgütlerinin kontrolü altında bulunan bölgelerde yeniden otoriteyi kurarak kontrolü ele geçirmeyi planlıyor.

Öte yandan haberde, Libya, Ukrayna ve Karabağ'daki çatışmalarda Türk insansız hava araçlarının etkisi sonrası dünya çapında bir üne kavuştuğu ve İHA'lara talebin arttığı belirtildi. Somali'de sık sık yaşanan terör eylemlerinin ardından hükümet, son olarak havalimanlarında olası bir saldırı istihbaratı sonrası çareyi Türkiye'den AKINCI tedarik etmede bulduğunun altı çizildi.

İki ülke arasındaki bu ortaklığın ise bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ile güçlü bağları bulunan ABD'de endişelere yol açtığı belirtildi. Türkiye'nin Somali'ye yakın zamanda Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarının konuşlandırılmasının bu gelişmede belirleyici bir rol oynadığı bildiriliyor. Ayrıca Washington, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından desteklenen seçkin bir Somali ordusu birimi olan Danab Özel Kuvvetleri'ne sağlanan fonu azalttı ve bu da ülkenin terörle mücadele çabalarını etkiledi. Haberde son olarak, AKINCI'nın Somali'nin savunma stratejisine entegre edilmesi, bölgedeki daha geniş jeopolitik rekabetleri yoğunlaştırırken çatışmayı önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendirildi.