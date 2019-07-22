30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,676
  • 6,3708
  • 259.576
  • 101292
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü bir araya gelecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayriresmi görüşme için bir araya gelecekleri duyuruldu.

- Hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuzda Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

Bu öneri, Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasi parti liderleri tarafından reddedilmişti.

- 5'li görüşme çağrısı

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 Temmuz'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, kapsamlı çözüme yönelik sürecin açıklığa kavuşmasını sağlayacak 5'li bir gayriresmi toplantının yapılması için Guterres'i şahsen devreye girmeye çağırmıştı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Prodomos Prodromou, bunun üzerine bir açıklama yaparak, Akıncı'nın mektupta yaptığı gayriresmi 5'li toplantı için inisiyatif çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı. Prodromou, Rum lider Anastasiadis'in Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu da belirtmişti.

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düzce'den bir acı haber daha!

Düzce'den bir acı haber daha!

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

İki market devi birleşiyor!

İki market devi birleşiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...
 

POPÜLER HABERLER

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA