İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ''Akkuyu'' düşmanlarını defterden sildi: Artık onlarla çalışmayacağız
Dünya

Rusya ''Akkuyu'' düşmanlarını defterden sildi: Artık onlarla çalışmayacağız

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, nükleer santral projelerinde Alman Siemens şirketiyle artık çalışmayacaklarını söyledi. Öte yandan Rosatom, Siemens'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali için sipariş edilen bazı parçaları tedarik etmediği gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Rusya ''Akkuyu'' düşmanlarını defterden sildi: Artık onlarla çalışmayacağız
ABONE OL

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesi nedeniyle küresel pazardaki rolünü kaybettiğine işaret eden Likhachev, Siemens'in de tedarikçi olarak "uygunsuz davranışlar" sergilediğini söyledi.

"ONLARLA ÇALIŞMAYACAĞIZ.

Kontrol sistemleri, otomatik süreç kontrol sistemleri, elektrik mühendisliği ve güç aktarım sistemlerinde artık Siemens ile bağlantılı olmayan çözümlere odaklandıklarını belirten Likhachev, "Onlarla çalışmayacağız. Gerekli çözümler için Rusya'da ve dost ülkelerde alternatifler bulduk." dedi.

Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev

ROSATOM, AKKUYU'NUN SİPARİŞLERİNİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN SİEMENS'E DAVA AÇMIŞTI

Rusya'nın devlete bağlı nükleer enerji kuruluşu Rosatom, Alman teknoloji devi Siemens'e, Türkiye'de inşa etmekte olduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali için sipariş edilen bazı parçaları tedarik etmediği gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

Almanya, nükleer enerjiden çıkış kararı kapsamında 2023'te son nükleer santrallerini de kapatmıştı.

Siemens, Rosatom'la devam eden sözleşmeler kapsamındaki ekipman sevkiyatını yaptırımlar gerekçesiyle 2022 itibarıyla durdurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.