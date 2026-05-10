Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesi nedeniyle küresel pazardaki rolünü kaybettiğine işaret eden Likhachev, Siemens'in de tedarikçi olarak "uygunsuz davranışlar" sergilediğini söyledi.

Kontrol sistemleri, otomatik süreç kontrol sistemleri, elektrik mühendisliği ve güç aktarım sistemlerinde artık Siemens ile bağlantılı olmayan çözümlere odaklandıklarını belirten Likhachev, "Onlarla çalışmayacağız. Gerekli çözümler için Rusya'da ve dost ülkelerde alternatifler bulduk." dedi.

Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev

Rusya'nın devlete bağlı nükleer enerji kuruluşu Rosatom, Alman teknoloji devi Siemens'e, Türkiye'de inşa etmekte olduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali için sipariş edilen bazı parçaları tedarik etmediği gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

Almanya, nükleer enerjiden çıkış kararı kapsamında 2023'te son nükleer santrallerini de kapatmıştı.

Siemens, Rosatom'la devam eden sözleşmeler kapsamındaki ekipman sevkiyatını yaptırımlar gerekçesiyle 2022 itibarıyla durdurmuştu.