Aksa Tufanı soykırımcıları afallattı: İstihbarat zafiyetini itiraf ettiler

İsrail istihbaratının 7 Ekim'de "bir şey planlandığı" bilgisine ulaştığı ancak dikkate alınmadığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'de insansız hava araçlarıyla (İHA) istihbarat toplama sırasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden bazılarının bulunduğu bir tünelin takip edildiği belirtildi.

İHA'larla yapılan izlemede, Gazze'deki Filistinli grupların ertesi sabah "bir şeyler planladığı" dair istihbarat toplandığı öne sürüldü.

Bu istihbaratın 6 Ekim 2023'te İsrail ordusunun Gazze ve çevresinden sorumlu Güney Komutanlığı'na ilettiği ifade edildi.

Güney Komutanlığı'nın bu istihbaratı, Gazze'den İsrail'e yönelik bir operasyondan ziyade Kassam Tugaylarının "eğitim tatbikatına işaret eden bir durum olarak değerlendirdiği" kaydedildi.

