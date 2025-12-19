İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8163
  • EURO
    50,1853
  • ALTIN
    5959.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aksa Tufanı soykırımcıları afallattı: İstihbarat zafiyetini itiraf ettiler
Dünya

Aksa Tufanı soykırımcıları afallattı: İstihbarat zafiyetini itiraf ettiler

İsrail istihbaratının 7 Ekim 2023'ten bir gün önce Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların ertesi sabah 'bir şeyler planladığına' dair istihbarat topladığı ancak bu bilginin dikkate alınmadığı ileri sürüldü.

AA19 Aralık 2025 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Aksa Tufanı soykırımcıları afallattı: İstihbarat zafiyetini itiraf ettiler
ABONE OL

İsrail istihbaratının 7 Ekim'de "bir şey planlandığı" bilgisine ulaştığı ancak dikkate alınmadığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'de insansız hava araçlarıyla (İHA) istihbarat toplama sırasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden bazılarının bulunduğu bir tünelin takip edildiği belirtildi.

İHA'larla yapılan izlemede, Gazze'deki Filistinli grupların ertesi sabah "bir şeyler planladığı" dair istihbarat toplandığı öne sürüldü.

Bu istihbaratın 6 Ekim 2023'te İsrail ordusunun Gazze ve çevresinden sorumlu Güney Komutanlığı'na ilettiği ifade edildi.

Güney Komutanlığı'nın bu istihbaratı, Gazze'den İsrail'e yönelik bir operasyondan ziyade Kassam Tugaylarının "eğitim tatbikatına işaret eden bir durum olarak değerlendirdiği" kaydedildi.

  • israil
  • istihabrat
  • aksa tufanı
  • 7 ekim
  • zafiyet
  • ordu
  • soykırım

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.