AKŞAM Gazetesi, Kabil sokaklarının nabzını tutuyor. Kadınların burka, başörtüsü ve şal tercih ettiği sokaklarda topuklu ayakkabı ve makyajlı kadınlar görmek de mümkün. Dini eğitimde yaş sınırı olmayan kızlar ise 6. sınıftan itibaren okutulmuyor.

AKŞAM Yazarı Murat Özer'in izlenimleri şöyle:

Taliban yönetime geldiğinde dünyadan tecrit edilmiş ve ekonomik olarak çökmüş bir ülke buldu. Yüz binlerce genç uyuşturucu batağındaydı ve ülkede güvenli bir şekilde seyahat etmek imkânsız gibiydi. Bu nedenle halkın en büyük talebi asayişin sağlanması oldu. Bu temel sorun büyük oranda çözülmüş durumda.

Önceki yönetimin dünya uyuşturucu üretiminde önemli bir rol üstlendiği biliniyordu. Bu nedenle ülkenin üzerine çökmüş bu karanlık imajın değiştirilmesi yeni yönetimin öncelikli gündemi oldu. Bu alanda elde ettiği başarılar BM'nin raporlarına da yansımış durumda.

ÜLKEDE MONARŞİ YOK

Fakat özellikle kadın hakları ve seçme hürriyeti konusunda yeni yönetime yapılan eleştirilerin büyük kısmı haklılık payı taşıyor. Afganistan İslam dünyasında parlamento tecrübesinin ilk yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Aşiretlerin temsil edildiği bir nevi halk meclisi hüviyetindeki Loya Jirga'nın tarihi 1747'ye kadar uzanıyor. 2002'de ilk kez kadınların da katıldığı meclis Taliban iktidarından sonra bir daha toplanmadı.

Afganistan'da yönetimin merkezi Kabil'de. Tüm bakanlıklar başkentte bulunuyor. Ancak "mü'minleri emiri" sıfatını taşıyan devlet başkanı Ahundzade, Kandahar'daki mütevazi medresesinden ayrılmadı. Ülkede bir monarşi yok. Emir, bir şura heyeti tarafından seçiliyor. Fakat alınan kararlar Kandahar'da onaylanmadan hayata geçirilmiyor. Taliban yönetiminden halkın beklentisi meclisin yeniden işler hale getirilmesi ve yönetimde halkın temsilcilerinin de olması.

DİNİ EĞİTİMDE SINIR YOK

Yeni yönetime yönelik eleştirilerin başında kızların 6. sınıftan itibaren okutulmaması ve üniversitelerden kız öğrencilerin çıkartılması geliyor. Kız öğrenciler sadece dini eğitimin verildiği okullarda yaş sınırı olmaksızın okuyabiliyorlar. Bu konuda bir kısıtlama yok. Ancak orta ve yüksek öğretimde kız öğrencileri görmek artık mümkün değil.

Ülkede İslami kuralların uygulanmasıyla ilgili bir tartışma yok. Çünkü bundan önceki yönetimde de İslam şeriatı yasamanın temelini oluşturuyordu. Yeni yönetimin şu anda sessiz olan muhalifleri de İslami gruplardan oluşuyor. Yani tesettür, içki ve uyuşturucu yasağı, suçluların cezalandırılmasında şer'i kuralların uygulanması gibi konularda toplumda büyük bir konsensüs var.

BURKA, BAŞÖRTÜSÜ VE ŞAL

Taliban ilk döneminde sıkıca uyguladığı pek çok hususta oldukça esnemiş durumda. Kabil sokaklarında geleneksel Afgan giysisi olan burkayla dolaşan kadınlar olsa da, çoğunluk başörtüsü ve şalı tercih ediyor. Pek çok kadın, saçlarının çoğunu açıkta bırakacak şekilde usulen bir örtü kullanıyor. Hatta sokakta topuklu ayakkabıları ve ağır makyajlarıyla dolaşan pek çok kadın görmek mümkün.

Elbette bu durum Kabil gibi şehir merkezlerinde böyle. Kandahar ve Mezar-ı Şerif gibi daha muhafazakâr şehirlerde durumun bu kadar esnek olmadığı ifade ediliyor. Ülkede 5 televizyon ve 4 radyo istasyonu faaliyet gösteriyor. Bu mecralarda kadınlar kendilerine yer bulabiliyorlar. Ticari hayatta da kısmen kadınları görmek mümkün.

TALİBAN'A İRAN ÖRNEĞİ

Ancak yeni yönetim Kadın İşleri Bakanlığı'nı kaldırdı. Yerine İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı kuruldu. Bu bakanlık görevlileri sokaklarda dolaşarak kadın ve erkekleri, giyim kuşamları ve hareketleri konusunda nazikçe uyarıyor. İran da devrimden sonra benzer uygulamaları hayata geçirmişti. Bugün yaşanan kanlı protestolardan sonra tesettür mecburiyetini kaldırmak zorunda kaldı. Taliban yönetimin önünde ders çıkartabileceği önemli bir İran tecrübesi var.

Kadın hakları İslam ülkelerinin genel problemlerinden birisi şüphesiz. Ancak Afganistan'da kadınların eğitim hayatına katılması, kadın bilim adamlarının yetişmesi, evlilik ve boşanma konularında İslam'a aykırı ilkel anlayışlardan uzaklaşılması hususunda yüz yılı aşkın geniş bir tecrübe bulunuyor. Yani Taliban yönetimi ülkenin yakın tarihindeki bazı olumlu gelişmeleri belirli ilkeler çerçevesinde yeniden hayata geçirebilir.

AKŞAM Yazarı Murat Özer - Afganistan Eğitim Bakanı Habibullah Ağa

KADINLARIN EĞİTİMİNE ENGEL OLAMAYIZ

Afganistan Eğitim Bakanı Habibullah Ağa'yla geleneksel eğitim veren bir medresenin terasında bir araya geldik.

Bizim ve çeşitli ülkelerden gelen misafirler için geleneksel bir yer sofrası kurdurdu. Kendisi de öğrencilerle birlikte yemeğe oturdu. Taliban Hareketi'nin manevi önderlerinden birisi olarak kabul edilen 71 yaşındaki Habibullah Ağa, Molla Ömer'in yakın arkadaşı olarak biliniyor. Bakan Habibullah Ağa, tüm sorularımızı içtenlikle cevaplayacağını belirtti.

Murat Özer: Kız öğrencilerin eğitimine kısıtlama getirdiniz. Bu durum sizi dünyanın geri kalanından uzaklaştırmıyor mu? Ne zamana kadar bu uygulamayı sürdüreceksiniz?

Habibullah Ağa: Biz ismini 'öğrencilerden' alan bir hareketiz. Nasıl olur da kızlarımızın, kadınlarımızın eğitimini engelleyebiliriz. Ancak bu eğitim sisteminde köklü reformlar yapmak ve eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarını eğitime uygun hale getirmek zorundayız. Şu anda okullarımız bu duruma müsait değil.

M.Ö.: Müfredatta mı sorunlarınız var?

H.A.: Evet. Sovyet işgalinden bu yana Afganistan'da milli ve İslami köklerimize uygun bir müfredat uygulanamadı. Bu konuda önerilere açığız. Türkiye'den gelecek önerileri hürmetle karşılarız.

M.Ö.: Kız öğrencilerin okullara gidebilmesi için bir süre verebilir misiniz?

H.A.: Bu konuda bir tarih vermem şu anda mümkün değil. Ancak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bize bu konuda siyasi baskı yapılmasına karşıyız. Kadınlarımız bizim en değerli varlığımızdır. Eğitim haklarından mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin İslami olmayan ortamlarda ve eksikleri olan bir müfredatla eğitim almalarına karşıyız.

