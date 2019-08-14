'Aksa'ya kalkan elleri kırarız'
Terör devleti İsrail’in Mübarek Kurban Bayramı sabahında Filistin’in başkenti Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskın Gazze’de düzenlenen gösterilerle kınandı.
Kent merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler, “Mescid-i Aksa'mız sizin Süleyman Mabediniz değil”, “Mescid-i Aksa tehlikede” ve “İsra toprağını kurtaracak ve Aksa'nın lambalarını şehitlerin kanlarıyla yakacağız” yazılı dövizler taşıdı.
Filistinliler sık sık “İşgalcinin Aksa’ya kalkan eli kırılacak” şeklinde slogan atarken, Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri de meydanda yaptığı konuşamada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, kazılar ve halkı tehcir ederek sistematik bir politika izlediğini söyledi. Mısri, İsrail'in Kudüs halkını yerlerinden ederek, burasının İsrail'in başkenti olması hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını ancak Filistinlilerin bu planı boşa çıkaracağını ifade etti.
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