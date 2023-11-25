İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aktivistler kömür ihracatını kanolarla engelledi
Dünya

Aktivistler kömür ihracatını kanolarla engelledi

Avustralya'da kömür ihracatını ve ülkenin iklim değişikliğine yönelik eylem eksikliğini protesto eden iklim aktivistleri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'na giden yolu kanolarıyla kapatarak kömür sevkiyatına engel oldu. Rising Tide, sevkiyatı engelleme eylemlerinin 30 saat süreceğini açıkladı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Aktivistler kömür ihracatını kanolarla engelledi
ABONE OL

ABC News'un haberine göre, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinden yüzlerce protestocu, Newcastle Limanı'na giden nakliye kanalını kapatmak için kanolarıyla suya açıldı.

İklim aktivisti grubu Rising Tide'ın düzenlediği etkinlikte ülkenin kömür ihracatını ve iklim değişikliğine yönelik eylem eksikliğini protesto eden göstericiler, kanolarıyla kömür sevkiyatını engelledi.

Rising Tide, sevkiyatı engelleme eylemlerinin 30 saat süreceğini açıkladı.

Göstericiler, federal hükümeti tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmaya ve iklim değişikliğini gözden geçirmeye çağırdı.

Kanosuyla protestoya katılanlardan Valerie Thompson, "Fosil yakıt şirketlerinin iklim krizi gerçekten yaşandığında bize yardım etmek için sahada olmayacağını biliyoruz. Hükümeti, iklimimiz ve geleceğimiz pahasına yaptıkları anlamsız vurgunculuğu derhal durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.