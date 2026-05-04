Aktivistler, Yunanlılardan gördükleri zulmü anlattı: Sadece Türkiye oradaydı

Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yer alan iş insanı aktivist Halil Erdoğmuş, Girit açıklarında İsrail askerlerinin düzenlediği baskını ve Yunan makamlarına teslim edilme anlarını anlattı.

Aktivist Halil Erdoğmuş, ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını, ıslak zeminlerde saatlerce bekletildiklerini ve bir çıkarma gemisine dönüştürülen alıkoyma alanında zor şartlarda tutulduklarını belirtti. Baskın sırasında tartaklanan aktivistler, Yunanistan'a teslim edildikten sonra ise psikolojik şiddete maruz kaldı. Türk aktivist Erdoğmuş, Yunanistan'a nakil sürecinde ise temel insani ihtiyaçların karşılanmaması ve iletişim engellerinin 'vicdanları yaraladığını' ifade etti.

BAŞIMIZI KALDIRAMADIK

İsrail'in Girit Adası açıklarında gece 22.30–23.00 sıralarında tekneye baskın yaptığını kaydeden Erdoğmuş, "Her şey çok ani gelişti, telefonlarımızı bile alamadık. Üzerimize tutulan ışıklardan yüzümüzü bile kaldıramıyorduk. Ters kelepçe yapılarak yere yatırıldık. Başka bir gemiye götürdüler. Geminin geçici hapishaneye dönüştürüldüğünü gördük. Soğuk ve ıslak zeminde bekletildik. Arkadaşlarımız darp edildi. Sonra Yunanistan tarafına geçiş yaptık. Orada şiddet yoktu ama kısıtlamamız sürdü. Telefonlarımıza izin verilmedi" dedi.

Halil Erdoğmuş

PASAPORT GERGİNLİĞİ

Otobüslerle transfer sürecinde havalimanı yolunda uğradıkları psikolojik işkence sürecini anlatan Erdoğmuş, "Yolculuk sırasında su ve temel ihtiyaçlar karşılanmadı. Tuvalet ihtiyacı için uygun koşullar sağlanmadı. Üç tane otobüsle yaklaşık 179 kişi yola çıktık. Yolda pasaportların bize teslim edilip edilmemesi nedeniyle büyük tartışmalar yaşandı. Yunan makamları pasaportları en sonunda havaalanında bize vereceklerini söyledi. Yol boyunca pasaportların teslimi konusunda sürekli değişen bilgiler verildi" dedi. Güven kaybı oluştuğu için bir noktadan sonra otobüslerden inerek yürüyüşe geçtiklerini kaydeden Türk aktivist, "Yaklaşık 5 kilometre kadar havalimanına yürüdük. O sırada Yunanlılar havaalanı yolunu kapattı. Son aşamada Türkiye'nin büyükelçiliği sürece müdahil oldu ve bizleri havaalanında karşıladı. Hiçbir ülkenin yetkilisi yokken Türkiye oradaydı ve varlığıyla bizlere güç kattı" dedi.

5 KM YÜRÜTTÜLER

Girit'te karaya çıkarılan aktivistlerin 5 km yürütüldüğü öğrenildi. Yunanlı bir vatandaş görüntülere tepki göstererek, "Utanç duyuyorum. İğreniyorum" dedi.

TEKNELER DARMADAĞIN EDİLDİ

İsrail'in saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerdeki tahribat görüntülendi. Teknelerin- yolculuk yapılamayacak şekilde zarar verildiği görüldü

'YUNANİSTAN SUÇA ORTAK'

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıyı eleştirdi. Yunanistan'a tepki gösteren Albanese, "Yunan yetkililer insani bir misyonu durdurmakta İsraillilerle kol kola ilerliyor. Nereden bakarsanız bakın, bu yanlış çünkü İsrail dünyada iki yüksek mahkeme tarafından savaş suçu, insanlığa karşı suç işlemek ve soykırımla suçlanan bir devlet" dedi. İsrail'in Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki varlığının hukuka aykırı olduğunu kaydeden Albanese "Yunan yetkililer bir şekilde hukuka aykırı ablukaya ve suça yardım ediyor ve ortak oluyor" diye konuştu.

VİCDANLAR SUMUD'A DESTEK İÇİN AYAKTA

İşgalci İsrail güçlerinin uluslararası sularda gözaltına aldığı ve İsrail'e kaçırdığı 2 aktivist için İspanya'da gösteri düzenlendi. Aktivistler Saif Abukeshek ile Thiago Silva'nın serbest bırakılması talebiyle Madrid ve Barselona kentlerinde yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Eyleme katılan Abukeshek'in eşi Sally, İspanya'nın Tel Aviv konsolosunun Aşdod Limanı'nda kocasıyla görüştüğünü ve açlık grevine başladığını öğrendiğini söyledi. Sally, kocasının hafif yaralandığını, kötü muamele gördüğünü ve şokta olduğunu dile getirdi. Eylemciler İsrail aleyhine sloganlar attı.

ŞARKILAR FİLİSTİN İÇİN SÖYLENDİ

Yunanistan'ın Siros Adası'nda Filistin ve Sumud Filosu'na destek konseri düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, konser boyunca Filistin'e destek sloganları atıldı. Organizatörlerden bir konuşmacı, Yunan hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, saldırılaran kendilerini yıldırmadığını, aksine Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Yunanistan'ın Siros Adası'ndan bu hafta yaklaşık 50 aktivistin 5 tekneyle Sumud Filosu'na katılmasını bekleniyor.

GÖNÜLLÜLERE GÖZALTINDA İŞKENCE

Sumud Filosu'ndan kaçırılarak dün İsrail mahkemesine çıkarılan İspanyol ve Filistin vatandaşı aktivist Saif Abukeshek ile Brezilyalı aktivist Thiago Silva'nın gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatıldı. İnsan hakları ve hukuk örgütü 'Adalah', gözaltı ve yargılama sürecinin hukuken kusurlu ve yasa dışı olduğunu belirterek, aktivistlerin serbest kalmasını istedi. Avukatlar, aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce denizde gözleri bağlı tutulma gibi işkenceye varan ağır fiziksel istismara maruz kaldıklarını açıkladı.

Filistin vatandaşı aktivist Saif Abukeshek

Brezilyalı aktivist Thiago Silva