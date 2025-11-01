Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Vail ed-Dahduh, Gazze Şeridi'nde soykırımın durduğunu ancak savaşın farklı şekillerde devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca yönelik saldırıda ise gazeteci oğlu Hamza'yı yitiren Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Dahduh, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025" kapsamında Gazze'deki insani durumu ve uluslararası medyanın tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Gazze'deki insani krizin neredeyse hiç değişmediğini belirten Dehduh, "İnsani durum fazla değişmedi, değişen tek şey, soykırımın geçici olarak durması" diyerek savaşın farklı biçimlerde sürdüğünü vurguladı.

Gazze'deki durumun hala kritik olduğunu aktaran Dahduh, şöyle devam etti:

"Gazze'de katliam durmuş olabilir ama savaş bitmedi. İsrail tarafından yardımların, ilaçların ve tıbbi ekipmanların girişine izin verilmiyor. Hastaların yurt dışında tedavi olmasına izin verilmiyor. Yeniden inşa çalışmaları, barınma için gerekli çadır ve malzemelerin girişi engelleniyor.



Dolayısıyla durum değişmiş değil. Hala her gün 100'den fazla şehit veriliyor, yüzlerce kişi yaralanıyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını kontrol ediyor ve neredeyse her gün saldırılar düzenliyor. Yardımların girişini (Hamas'ın elinde bulunan) kendi askerlerinin cesetleriyle ilişkilendiriyor."

Dahduh, bu durumun, ateşkes anlaşmasının sürdürülebilirliği konusunda büyük şüphe uyandırdığını ifade ederek "Filistin halkı ve arabulucular anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalma konusunda kararlı olsalar da İsrail'in kontrolü ve ihlalleri devam ediyor." dedi.

- "GAZZE HALKI SOKAKTA, AÇLIK VE YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYOR"

Gazze halkının içinde bulunduğu koşulları "felaket" olarak tanımlayan Dehduh, "İnsanlar hala sokaklarda, çadırlarda veya geriye kalan çadır kalıntılarında yaşıyor. Gazze'de evlerin yüzde 90'ı kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Yani yaklaşık 2 milyon 300 bin insan sokakta, barınaksız yaşıyor. Yiyecek, içecek bulamıyorlar." diye konuştu.

Filistinli gazeteci, İsrail'in insani yardımları engellediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"İsrail, gıda, içme suyu, yakıt, gaz, barınma malzemeleri gibi tüm temel ihtiyaçların girişini kontrol ediyor. Ne yakıt ne gaz ne çadır ne konteyner ev, hiçbir şey girmiyor.



Bu, trajedinin ve savaşın sonuçlarının devam ettiğini hatta her geçen gün daha da derinleştiğini gösteriyor. İsrail, geçiş noktalarını kontrol ediyor ve anlaşmaya tam olarak uymayı reddediyor."

- "DÜNYA MEDYASI GAZZE'DEKİ SOYKIRIM KARŞISINDA SINIFTA KALDI"

Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Dahduh, uluslararası medyanın Gazze'de yaşananları aktarmadaki başarısızlığını sert ifadelerle eleştirdi.



"Bence dünya medyası, tarihin en zor dönemlerinden biri olan bu soykırım savaşında sınıfta kaldı." diyerek söz konusu suskunluğu eleştiren Dahduh, "Gazze'deki gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik saldırılarda da başarısız oldular. Habercilikte, objektiflikte ve profesyonellikte başarısız oldular. Aynı zamanda meslektaşlarıyla dayanışma göstermekte de başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

Dahduh, Gazze'deki gazetecilerin hem kendi hayatlarını hem de meslektaşlarının hayatlarını riske atarak halkı bilgilendirmeye çalıştığını belirterek "Buna rağmen dünya sessiz kaldı. İsrail, Gazze'yi karanlığa gömmek, buradaki soykırımı gizlemek istedi. Dünya iki kez başarısız oldu: Birincisi, gerçeği profesyonelce yansıtmakta, ikincisi, gazetecilerle dayanışma göstermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Dehduh, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bugün bu baskı ve kibir karşısında dünyada bir değişim yaşanıyor. Artık kimse bu suçları savunamıyor. Fakat bu değişim, gazetecilerin ve halkın döktüğü kan seviyesine ulaşmadı. Gazze'de yaşanan açlık, yoksulluk, abluka ve katliam boyutuna erişemedi."

- "ANADOLU AJANSI SÜRECİ BÜYÜK BİR DİKKATLE VE İNSANİ BİR YAKLAŞIMLA TAKİP ETTİ"

Dahduh, Anadolu Ajansı'nın (AA) ise Gazze'deki soykırımı titizlikle aktardığını ifade ederek AA'nın yaşananları aktarmadaki rolünden övgüyle söz etti.



Filistinli gazeteci Dahduh, "AA bu süreci büyük bir dikkatle ve insani bir yaklaşımla takip etti. Bu, insanın, insanlık sorunlarının, acılarının ve adaletin yanında duran özgür, profesyonel gazeteciliğin bir örneğidir. Bizim istediğimiz de bu tür bir haberciliktir. Anadolu Ajansı ve benzeri kurumların yaptığı bu yayıncılık, gerçek gazeteciliğin pusulasıdır." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ VE VAZGEÇİLMEZ"

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik duruşunun Filistin halkı tarafından büyük bir takdirle karşılandığını dile getiren Dahduh, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin rolü hükümet, halk ve Cumhurbaşkanı düzeyinde çok önemli, çok etkili ve çok güçlüdür. Bu rol hem bu aşamada hem gelecekte devam etmelidir. Türkiye, sahip olduğu etki, güç ve imkanlarıyla bu meseleleri uluslararası platformlara taşımalıdır.



Çünkü Gazze'de yaşananlar, sadece bir çatışma değil eşi benzeri görülmemiş bir savaş suçudur. Hem gazetecilere hem sivillere yönelik işlenen bu suçlar, insanlık tarihinde benzeri görülmemiştir. Dolayısıyla her rol, bu kanın, bu soykırımın ve bu adaletsizliğin büyüklüğüne denk olmalıdır. Ancak bu şekilde soykırım durdurulabilir ve haklar sahiplerine iade edilebilir."