Al Nahyan, Biden ile ikili ilişkileri görüştü

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler, Gazze'de çatışmaların kalıcı şekilde durdurulması için çalışmanın önemi ve Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için kalıcı ve güvenli mekanizmaların oluşturulması konuları masaya yatırıldı.

Filistin meselesine ilişkin, Orta Doğu'da iki devletli çözüm temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış için çaba göstermenin önemine vurgu yapılan görüşmede, iki devletli çözümün bölgedeki güvenlik, istikrar ve barışı güçlendirmenin yolu olduğu belirtildi.

Görüşmede, BAE ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ile bölgedeki duruma ilişkin gelişmeler de ele alındı.

