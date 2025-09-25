İSTANBUL 25°C / 18°C
Dünya

Alaska hava sahasında gerilim: ABD 4 Rus jeti için alarma geçti

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska açıklarında 4 Rus savaş uçağını tespit ederek alarma geçti. Yetkililer, uçakların uluslararası hava sahasında seyrettiğini ve bölgedeki bu tür uçuşların düzenli olduğunu açıkladı.

25 Eylül 2025 Perşembe 19:47
Alaska hava sahasında gerilim: ABD 4 Rus jeti için alarma geçti
NORAD tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarına karşı önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi." denildi.

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın, bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağını kullandığı bilgisi paylaşıldı.

