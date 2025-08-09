İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Alaska zirvesi öncesi kritik hazırlık: Rusya-Ukrayna masası İngiltere'de kuruldu
Alaska zirvesi öncesi kritik hazırlık: Rusya-Ukrayna masası İngiltere'de kuruldu

İngiltere, ABD, Ukrayna ve Avrupa'nın ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kritik bir güvenlik toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, barış için atılacak adımları görüşmek amacıyla İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin önderliğinde gerçekleşti.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 22:54
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Avrupalı ulusal güvenlik danışmanlarıyla, bakanlığın resmi konutu olan Chevening House'ta toplantı düzenlediğini bildirdi.

Bakan Lammy, toplantının Ukrayna'da barış için atılacak sonraki adımları görüşmek üzere yapıldığını aktardı.

Lammy, "Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam ederken İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteği sarsılmaz şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacakları Ukrayna konulu görüşme öncesi düzenlendi.

