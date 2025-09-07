İSTANBUL 27°C / 19°C
Alaska'da 3 saatlik ABD-Rusya toplantısı! Zelenski'den Putin'e tepki: İstediğini aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptığı görüşmede Rus lidere 'istediğini verdiğini' söyledi.

AA7 Eylül 2025 Pazar 20:04 - Güncelleme:
ABC News'in "This Week" programına konuk olan Zelenski, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yaptığı görüşme hakkında konuştu.

Ukrayna'nın görüşmede yer almamasının "üzücü" olduğunu belirten Zelenski, "Bence Başkan Trump Putin'e istediğini verdi." şeklinde konuştu.

"TRUMP, PUTİN'E "İSTEDİĞİNİ VERDİ"

Putin'in kendisiyle görüşmek istemediğini, ancak Trump ile görüşmeye büyük önem verdiğini dile getiren Zelenski, "Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor." dedi.

Zelenski, "Putin, Trump ile görüşmeyi çok istiyordu ve bunu elde etti. Ve bu çok üzücü." ifadelerini kullandı.

ALASKA'DA 3 SAATLİK TOPLANTI

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

