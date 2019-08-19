Alaska'da bulundu... 50 yıl önce yazılmış!

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5892
  • 6,2076
  • 270.76
  • 96456.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Alaska'da bir şişede 50 yıl önce yazılmış mektup bulundu

ABD'nin Alaska eyaletinde bir Rus deniz subayı tarafından 50 yıl önce yazılmış, şişe içinde mektup bulundu.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu.
 
Ivanoff, mektubu açtığında yazının Rusça olduğunu ve okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, Rusça bilen arkadaşları sayesinde mektubun 20 Haziran 1969'da Rus subay Anatoly Botsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.
 
Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı "Russia-1" mektubun sahibi Botsanenko'ya ulaştı. 
 
Botsanenko'nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.
 
Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko'nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.

Sağanak sonra ilginç görüntü! Dışarı deniz botuyla çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

29 ilde PKK'ya yönelik dev operasyon! 418 kişi gözaltına alındı

29 ilde PKK'ya yönelik dev operasyon! 418 kişi gözaltına alındı

2 bin 700 yaşında... Turistlerin uğrak noktası

2 bin 700 yaşında... Turistlerin uğrak noktası

Alaska'da bulundu... 50 yıl önce yazılmış!

Alaska'da bulundu... 50 yıl önce yazılmış!

Dünyanın mutfak eşyası Türkiye’den

Dünyanın mutfak eşyası Türkiye’den

Göreve gelen Van Valisi'nden ilk açıklama... İşte dikkat çeken o detay!

Göreve gelen Van Valisi'nden ilk açıklama... İşte dikkat çeken o detay!

Bakanlık duyurdu: Tel Rifat'taki terör hedefleri vuruldu

Bakanlık duyurdu: Tel Rifat'taki terör hedefleri vuruldu

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin tüm detayları...

Orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı 'sabotaj' uyarısı: Bu da bir savaş yöntemi

Orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı 'sabotaj' uyarısı: Bu da bir savaş yöntemi
 

POPÜLER HABERLER

ABD´de gerginlik tırmanıyor! Sağ ve sol gruplar birbirine girdi

ABD´de gerginlik tırmanıyor! Sağ ve sol gruplar birbirine girdi

İşte Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri

İşte Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA