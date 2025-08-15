1867'de ABD'ye satılan Alaska, 2025'te bir kez daha uluslararası gündemin odağı oldu. Trump ve Putin, 10 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini burada gerçekleştirecek.
Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, söz konusu zirveden ateşkes umduğunu belirtti.
1867'den beri ABD'ye ait olan Alaska, bu kez uluslararası diplomasinin merkezi olarak dikkat çekiyor. Liderlerin alanda atacağı adımlar, küresel siyasette yankı uyandırması bekleniyor.
Dakika dakika Alaska Zirvesi:22:35 15 Ağustos 2025
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşme "üçe üç" formatında gerçekleşecek. Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff eşlik edecek.21:26 15 Ağustos 2025
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Alaska'ya iniş yaptı.