16 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Alaska'da yeni diplomasi sahnesi... Barışa yeşil ışık: Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz
Dünya

Alaska'da yeni diplomasi sahnesi... Barışa yeşil ışık: Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz

ABD ve Rusya liderleri, 7 yıl aradan sonra eski Rus toprağı Alaska'da bir araya geldi. Trump'ın görüşmeye ilişkin ilk açıklaması 'Olağanüstü iyi geçti' oldu. Yaklaşık 3 saat süren tarihi zirve sonrası ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, çatışmanın köklerini ortadan kaldırmalıyız diyerek 'Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz. Varmış olduğumuz anlaşma Ukrayna'daki güvenliğe katkı sağlayacaktır.' şeklinde konuştu. Trump ise bir sonraki görüşme için Moskova'yı işaret etti.

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 21:47
Alaska'da yeni diplomasi sahnesi... Barışa yeşil ışık: Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska Zirvesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi.

Zirvenin Alaska'da olması çok anlamlı oldu.

Ortak düşmanımızı belirlemek her zaman önemli. Birbirimizin çalışmalarını kolaylaştırmaya çalıştık. Rusya ve ABD arasında 4 yıldır bir zirve gerçekleştirilmedi.

Er ya da geç bizler bunu değiştirmek ve çatışmadan diyaloğa geçmek durumundaydık. Bu formatta bir görüşme son derece önemliydi. Ben ve Başkan Trump birçok kez konuştuk.

Ukrayna'daki durum bizim güvenliğimize temel tehditten kaynaklanmakta. Ukrayna ulusu geniş bir ulus. Olan her şey bizim için de bir yara. Dolayısıyla gerçekten buna son vermek önemli. Şuna da inanıyoruz ki bir uzlaşıya kalıcı ve uzun vadeli bir şekilde kalabilmek için buradaki çatışmanın köklerini ortadan kaldırmalıyız. Başkan Trump ile hemfikirim. Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz. Varmış olduğumuz anlaşma Ukrayna'daki güvenliğe katkı sağlayacaktır.

Kiev ve Avrupa umarız süreci sabote etmez.

ABD'nin batı kıyısıyla Rusya'nın ormanları arasında bir iş birliğine girilebilir.

Umuyorum ki bunu siyasi arenada başarabiliriz.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son derece yapıcı bir görüşme oldu. Birçok konu üzerinde hemfikirdik. Önemli bir yol kat ettik. Birazdan NATO'yu arayacağım. Bugünkü görüşmeyle ilgili Zelenski'yi arayacağım.

Başkan Putin ile muazzam görüşmemiz oldu. Ara ara kesintiler oldu. Ama bir şekilde inişli çıkışlı ilişkilerimizi iyileştirmek için karşılıklı iradeyi göstermeye çalıştık. Ve hızlı bir şekilde ifade etmek gerekirse bir kaç telefon görüşmesi gerçekleştirip neler olup bittiğini anlatacağım. Sadece birkaç küçük konu kaldı. Aslında henüz ulaşmak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama ona da az kaldı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ve buna son vermek istiyoruz. Bir sonraki görüşme Moskova'da olacak.

TARİHİ ZEMİNDE DİPLOMASİ

1867'de ABD'ye satılan Alaska, 2025'te bir kez daha uluslararası gündemin odağı oldu. Trump ve Putin, 7 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini burada gerçekleştirdi.

1867'den beri ABD'ye ait olan Alaska, bu kez uluslararası diplomasinin merkezi olarak dikkat çekerken liderlerin alanda atacağı adımlar, küresel siyasette yankı uyandırdı.

Dakika dakika Alaska Zirvesi:

GÖRÜŞME SONA ERDİ

01:15 15 Ağustos 2025

Trump-Putin görüşmesi sona erdi. Tarihi zirve yaklaşık 3 saat sürdü.

22:35 15 Ağustos 2025

ZİRVE BAŞLADI

ABD Başkanı Trump ile Putin'in Alaska'da tarihi görüşmesi başladı.

22:14 15 Ağustos 2025

TRUMP İLE PUTİN BULUŞTU

ABD Başkanı Trump ile Putin Alaska'da bir araya geldi.

21:59 15 Ağustos 2025

PUTİN ALASKA'DA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağı Alaska'ya indi.

21:31 15 Ağustos 2025

ÜÇE ÜÇ FORMATI VE KATILIMCILAR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşme "üçe üç" formatında gerçekleşecek. Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff eşlik edecek.

21:26 15 Ağustos 2025

TRUMP ALASKA'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Alaska'ya iniş yaptı.

