Alaska'da yeni diplomasi sahnesi... Barışa yeşil ışık: Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska Zirvesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi.

Zirvenin Alaska'da olması çok anlamlı oldu.

Ortak düşmanımızı belirlemek her zaman önemli. Birbirimizin çalışmalarını kolaylaştırmaya çalıştık. Rusya ve ABD arasında 4 yıldır bir zirve gerçekleştirilmedi.

#CANLI Rusya Devlet Başkanı Putin: Trump, Ukrayna krizinin çözülmesi için çaba sarf ediyor. Yeni bir sayfa açmak istiyoruz pic.twitter.com/qv8Kgr124N — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 15, 2025

Er ya da geç bizler bunu değiştirmek ve çatışmadan diyaloğa geçmek durumundaydık. Bu formatta bir görüşme son derece önemliydi. Ben ve Başkan Trump birçok kez konuştuk.

Ukrayna'daki durum bizim güvenliğimize temel tehditten kaynaklanmakta. Ukrayna ulusu geniş bir ulus. Olan her şey bizim için de bir yara. Dolayısıyla gerçekten buna son vermek önemli. Şuna da inanıyoruz ki bir uzlaşıya kalıcı ve uzun vadeli bir şekilde kalabilmek için buradaki çatışmanın köklerini ortadan kaldırmalıyız. Başkan Trump ile hemfikirim. Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz. Varmış olduğumuz anlaşma Ukrayna'daki güvenliğe katkı sağlayacaktır.

Kiev ve Avrupa umarız süreci sabote etmez.

ABD'nin batı kıyısıyla Rusya'nın ormanları arasında bir iş birliğine girilebilir.

Umuyorum ki bunu siyasi arenada başarabiliriz.

Son derece yapıcı bir görüşme oldu. Birçok konu üzerinde hemfikirdik. Önemli bir yol kat ettik. Birazdan NATO'yu arayacağım. Bugünkü görüşmeyle ilgili Zelenski'yi arayacağım.

ABD Başkanı Donald Trump: Yapıcı ve verimli bir toplantımız oldu. Sadece bir kaç küçük konu kaldı. pic.twitter.com/4BfxXVwjR6 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 15, 2025

Başkan Putin ile muazzam görüşmemiz oldu. Ara ara kesintiler oldu. Ama bir şekilde inişli çıkışlı ilişkilerimizi iyileştirmek için karşılıklı iradeyi göstermeye çalıştık. Ve hızlı bir şekilde ifade etmek gerekirse bir kaç telefon görüşmesi gerçekleştirip neler olup bittiğini anlatacağım. Sadece birkaç küçük konu kaldı. Aslında henüz ulaşmak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama ona da az kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump: Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ve buna son vermek istiyoruz. Çok yakında yeniden konuşacağız. Yeni zirveyi Moskova'da yapacağız https://t.co/qaL18Y4ZWt pic.twitter.com/2GmsP6qq55 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 15, 2025

Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ve buna son vermek istiyoruz. Bir sonraki görüşme Moskova'da olacak.

TARİHİ ZEMİNDE DİPLOMASİ

1867'de ABD'ye satılan Alaska, 2025'te bir kez daha uluslararası gündemin odağı oldu. Trump ve Putin, 7 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini burada gerçekleştirdi.

1867'den beri ABD'ye ait olan Alaska, bu kez uluslararası diplomasinin merkezi olarak dikkat çekerken liderlerin alanda atacağı adımlar, küresel siyasette yankı uyandırdı.

Dakika dakika Alaska Zirvesi:

GÖRÜŞME SONA ERDİ

15 Ağustos 2025

01:15

Trump-Putin görüşmesi sona erdi. Tarihi zirve yaklaşık 3 saat sürdü.

15 Ağustos 2025

22:35

ZİRVE BAŞLADI

ABD Başkanı Trump ile Putin'in Alaska'da tarihi görüşmesi başladı.

15 Ağustos 2025

22:14

TRUMP İLE PUTİN BULUŞTU

ABD Başkanı Trump ile Putin Alaska'da bir araya geldi.

15 Ağustos 2025

21:59

PUTİN ALASKA'DA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağı Alaska'ya indi.

21:31 15 Ağustos 2025

ÜÇE ÜÇ FORMATI VE KATILIMCILAR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşme "üçe üç" formatında gerçekleşecek. Trump'a Marco Rubio ve Steve Whitkoff eşlik edecek.

21:26 15 Ağustos 2025

TRUMP ALASKA'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Alaska'ya iniş yaptı.

Trump "küserim" dedi resti çekti "Kabul edilmezse evime dönerim"

Trump'ın sabır taşı çatladı BİBİ'ye işgal tepkisi: Artık sonlandır

Zelenski: Gerekli adımlar atılmalı