Dünya

Alaska'daki zirve öncesi Lavrov'dan kıyafetli mesaj

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Alaska'da baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ise Alaska'ya üzerinde 'SSCB' yazılı bir kıyafet giyerek gelmesi dikkat çekti.

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Alaska'daki zirve öncesi Lavrov'dan kıyafetli mesaj
Dünyanın merakla beklediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bugün gerçekleşecek.

Elmendorf-Richardson Üssü'nde yapılacak görüşmede ana konu, Ukrayna krizinin çözümü olacak. İki lider bölgesel meseleleri de istişare edecek.

LAVROV ŞAŞIRTTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Alaska'ya üzerinde "SSCB" (CCCP) yazılı bir sweatshirt giyerek geldi. Lavrov'un tercih ettiği kıyafet "mesaj mı verdi" sorularını beraberinde getirdi.

