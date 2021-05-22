İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Albert Einstein'ın el yazısı mektubuna 1,2 milyon dolar
Dünya

Albert Einstein'ın el yazısı mektubuna 1,2 milyon dolar

ABD'de, bilim insanı Albert Einstein'ın el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1,2 milyon dolara satıldı.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:24 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:24
ABONE OL

Mektubun satımını gerçekleştiren RR müzayede evinden yapılan açıklamada, Einstein'ın dünyanın en ünlü denklemi olan E=mc² formülünü içeren mektubunun, beklenenden 3 katı daha yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi.

Einstein'ın 26 Ekim 1946 yılında Polonyalı Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderdiği mektubun, özel bir koleksiyona ait tek örnek olduğu kaydedildi.

İlk defa 1905 yılında bilimsel bir dergide yayımlanan ve fizikte kütle-enerji eşdeğerliğini açıklayan E=mc² denklemi, modern fiziğin temel kavramı olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en önemli bilim insanları arasında kabul edilen Albert Einstein, fizik ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar nedeniyle 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.