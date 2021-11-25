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Dünya

Aldıkları borcu ödeyemezlerse ülkedeki havalimanını Çin'e devredecekler

Uganda'nın, Entebbe Havalimanı'nın genişletilmesi için Çin'den aldığı 207 milyon dolarlık krediyi ödemeyerek mahkemelik olması halinde havalimanını kaybedebileceği belirtildi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 22:59 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:59
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The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Entebbe Havalimanı'nın genişletilmesi için 2015 yılında Çin Eximbank'tan 207 milyon dolar kredi alan ülkenin, şartnamede, anlaşmaya uyulmaması halinde havalimanının yönetimine el konulmasını kabul ettiği ortaya çıktı.

Havalimanının dokunulmazlığını tehlikeye sokan maddelerin değiştirilmesi için 2019'da Pekin'e giden Ugandalı heyetin, anlaşmada değişiklik talebi ise Çin tarafından reddedildi.

Anlaşmada, kredinin ödenmemesi halinde havalimanının tüm gelirlerinin kontrolünün Çin'e geçeceği ve tüm bütçe planlarının bankanın atadığı yöneticilerin onayına ihtiyaç duyacağı hükmü yer alıyor.

Söz konusu anlaşmanın detaylarının ortaya çıkması, Uganda meclisinde büyük tartışmalara neden odu.

Havalimanındaki çalışmanın 2022 yılının sonunda bitmesi planlanıyor.

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