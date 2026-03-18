18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Dünya

Aleksandrovka'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirirken, bir gecede 95 Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Aleksandrovka'nın kontrolü Rusya'ya geçti
Ukrayna-Rusya savaşında cephe hattından yeni bir gelişme geldi. Moskova yönetimi, Donetsk bölgesinde stratejik bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini ilan ederken, hava savunma operasyonlarında da önemli sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandrovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

BİR GECEDE 95 UKRAYNA İHA'SI RUS HAVA SAVUNMASIYLA İMHA EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 95 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

