Alınan Türkiye kararını ilk kez duyurdu! Brüksel'e dikkat çeken atama

Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye ziyareti kapsamında Belçika-Türkiye ikili ilişkileri, savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve bölgesel meselelere ilişkin AA muhabirine konuştu.

Türkiye'nin NATO'nun en eski üye devletlerinden olduğunu dile getiren Francken, "Türkiye, eski ve bilge ülke, Batı'nın, NATO'nun dostu ve müttefiki. Bence söylenmesi gereken en önemli şey bu." diye konuştu.

Francken, ülkesinin rahat bir coğrafyada konumlandığını ancak Türkiye'nin jeopolitik konumunun son derece karmaşık olduğunu belirtti.

Bu nedenle Türkiye'nin son zamanlarda savunma alanına ciddi yatırım yaptığını kaydeden Francken, "Bence Türkiye, bu alanda bir rol model. Gerçekten büyük yatırımlar yapıyor, çok fazla yenilik, teknolojik gelişmeler var, insansız hava araçları, lazer teknolojileri... Gerçekten etkileyici." dedi.

Francken, NATO için güvenilir ve önemli bir ortak olduğunun altını çizmek amacıyla Türkiye'ye ziyaret düzenlediğini kaydetti.

Türkiye ile Belçika arasındaki savunma sanayisi işbirliğine değinen Francken, NATO içinde ülkesiyle ortaklaşa hareket edildiğini, ortak çalışmaların bulunduğunu ancak yeterli olmadığını vurguladı.

Francken, sanayi alanındaki işbirliğinin az olduğunu söyleyerek, bu durumu "eksik" olarak nitelendirdi.

Daha fazla sanayi işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Francken, "Bu, çok önemli. Umuyorum bir çözüm bulur ve gelecekte bu alanda daha güçlü bir işbirliği geliştirebiliriz. Bu, bizim istemememizden veya Türkiye'nin istememesinden kaynaklanmıyor, sadece bu konuda bu zamana kadar adım atılmamış." dedi.

Francken, yeni mutabakat zaptına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, gelecek yıl bunu Türk mevkidaşıyla burada gerçekleştirebilmeyi umduğunu söyledi.

- BELÇİKA PRENSESİ ASTRİD, 2026'DA TÜRKİYE'YE GELECEK

Aynı zamanda Belçika Dış Ticaret Bakanı olarak görevini sürdüren Francken, 2026'da Belçika Prensesi Astrid ile Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakan Francken, "Ekonomik bir heyetle geleceğiz çünkü ben sadece savunma bakanı değil aynı zamanda dış ticaret bakanıyım. Haziranda yaklaşık bir hafta boyunca, 500 ila 600 Belçikalı girişimciyle burada olacağız. Bu, Belçika'nın şimdiye kadarki en büyük ekonomi heyeti olacak, Türkiye'ye geleceğiz." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler arasında Belçika'nın Birleşik Krallık, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 4. büyük ticaret ortağı. 2024'te mal ve hizmet ticaretinin toplam hacmi 12,5 milyar avroya ulaştı." ifadelerini kullanan Francken, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin sadece savunma alanında değil diğer alanlarda da olması gerektiğini vurguladı.

Francken, Türkiye'nin savunma alanındaki çalışmalarını överek, "Çok ciddi bir şekilde yenilik, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyorsunuz. Bana göre Türkiye, gelecek için gerçek bir örnek." dedi.

- "TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere arabuluculuk rolüne değinen Bakan Francken, "Türkiye, Ukrayna konusunda da çok önemli bir ülke. İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleriyle Türkiye, her zaman Ukrayna'yı destekledi, Belçika da Ukrayna'yı destekliyor. Barışa ihtiyacımız var ve Türkiye bu konuda çok önemli ortak, güçlü bir ülke. Güçlü bir ordusu, güçlü bir hava kuvveti, güçlü bir donanması var, Türkiye'ye ihtiyacımız var, bu yüzden buradayım." şeklinde konuştu.

Francken, İstanbul Barış Müzakerelerine ilişkin, "Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye'yi dinliyor. Bu yüzden benim için burada olmak harika." dedi.

Ukraynalı ve Rus diplomatların Türkiye'de barış için bir araya geldiğini ancak henüz hala barışa ulaşılamadığını hatırlatan Francken, Rusya'nın saldırgan olduğunu ve barış istemediğini söyledi.

Francken, Türkiye'nin barışa ulaşmak için çaba sarf ettiğini ancak Rusya'nın tavrı dolayısıyla barışa ulaşılamayacağını belirterek, "Avrupa'da barış istiyoruz. Ukrayna'da barış istiyoruz." dedi.

Bakan Francken, ülkesinin ne olursa olsun Ukrayna'nın yanında bulunacağını dile getirdi.

- "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK PROGRAMINA DAHİL OLMASI GEREKİYOR"

Francken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından beklenen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye'nin olası rolüne ilişkin, "Türkiye'nin SAFE'de olması gerekiyor. Güvenlik programı, bir Avrupa programı. Üyeler buraya dahil olmasa bile bu programda yer alması gerekiyor. Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin buraya dahil edilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin SAFE Programı'na dahil edilmesi gerekiyor. Bu, Belçika'nın politikası. Biz bu konuda ilerici bir yaklaşım benimsiyoruz çünkü Türkiye'nin dikkat çekici sanayisi, ekonomisi ve savunması var, bunlar çok önemli." diyen Francken, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bir haberi de burada duyurmak isterim: Bu yıl, Türk savunma sanayisine ve Türk silah sistemlerine ilişkin Brüksel'e bir savunma ataşesi atanacak."

- "SİVİLLER, SAVAŞ YÜZÜNDEN AÇLIKTAN ÖLMEMELİ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda Francken, Hamas'ın rehineleri salıvermesi gerektiğini, serbest bırakılmadığı takdirde savaş çıkacağını savundu.

Francken, Gazze'de yaşanan durumun karmaşık olduğunu söyleyerek, "Belçika olarak Orta Doğu'daki durumu çözemeyiz. Bunu kendi başlarına çözmeleri gerekiyor." dedi.

"Yapmamız gereken şey, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için siyasi ve diplomatik baskı uygulamak. Siviller, savaş yüzünden açlıktan ölmemeli." diyen Francken, Gazze'de insanların yardıma ihtiyacının olduğunu söyledi.

Francken, "Yardıma ihtiyaçları var. Belçika ordusu, Belçika savunması, Belçika Hava Kuvvetleri insani yardım malzemelerini atmaya hazır." diyerek, Belçika'nın daha önce yaptığı yardımlara değindi.

"Ürdün'den yardımlara tekrar başlayabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." ifadelerini kullanan Bakan Francken, şunları kaydetti:

"Yeşil ışık verildiğinde Gazze halkına yardım etmemiz gerektiği için insani yardım malzemelerini hemen atmaya başlayacağız. Gazzeli insanlara yardım etmeliyiz."