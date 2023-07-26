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Dünya

Alison Rose istifa etti

İngiltere'nin önde gelen bankalarından NatWest'in Üst Yöneticisi (CEO) Alison Rose'un görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Alison Rose istifa etti
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Rose, İngiliz siyasetçi ve politika yorumcusu Nigel Farage'nin kişisel hesap bilgilerini İngiliz yayın kurumu BBC ile paylaşması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rose, "Sayın Farage'nin banka ile ilişkisi hakkında konuşarak ciddi bir muhakeme hatası yaptım." ifadesini kullandı.

Geçen ay İngiliz basınında, Brexit sürecinde ayrılık yanlısı kampanyanın liderlerinden olan Farage'nin bankadaki hesabının banka yöneticileri tarafından kapatılmasına karar verildiğine ilişkin haberler yer alırken, halihazırda haber kanalı GB News'te yorumcu olarak görev yapan Farage, söz konusu kararın politik görüşleri nedeniyle verildiğini savunmuştu.

Rose, daha önce Farage'nin kişisel hesabına ilişkin bilgileri BBC ile paylaşanın kendisi olduğunu belirterek, "Bu konuya ilişkin BBC'nin yönelttiği sorulara cevap vererek yanlış yaptım. Bu vesileyle kişisel anlamda kendisini incittiğim için (Nigel Farage'den) özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

NatWest'ten yapılan açıklamada, istifa sonrası geçici bir süreliğine NatWest Ticari ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Üst Yönetici Paul Thwaite'nin boşalan pozisyona getirileceği bildirildi.

BBC de daha önce Nigel Farage'nin banka bilgilerinin haberlerinde kullanılması nedeniyle Farage'den özür dilendiğini bildirmişti.

  • Alison Rose
  • NatWest CEO
  • istifa ediyor

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