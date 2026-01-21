İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3021
  • EURO
    50,7237
  • ALTIN
    6773.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alışveriş merkezinde yangın faciası: Can kaybı yükseldi
Dünya

Alışveriş merkezinde yangın faciası: Can kaybı yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, onlarca kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Alışveriş merkezinde yangın faciası: Can kaybı yükseldi
ABONE OL

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde cumartesi gecesi çıkan yangının ardından, ekipler enkazdan cesetleri çıkarmayı sürdürüyor.

Arama kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezinin enkazından çıkarttıkları cesetler ile birlikte yaşamını yitiren sayısı 31'e çıktı.

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga gönderilirken, onlarca kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirildi.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.