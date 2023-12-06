Aliyev: ABD, bu sürece katkı sunabilir

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ı kabul etti.

Aliyev, O'Brien'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretin, ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarının ele alınması ve bölgesel konularda fikir alışverişi açısından önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile ABD arasında zengin bir ilişkiler geçmişi bulunduğunu belirten Aliyev, iki ülkenin başta enerji alanında olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı işbirliği ilişkisi kurduğunu belirtti.

Aliyev, 44 günlük Vatan Muharebesinden sonra Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini, Azerbaycan topraklarına silah ve askeri personel gönderdiğini, bölücülüğe destek verdiğini ifade ederek, Azerbaycan'ın, egemen topraklarında terörle mücadele tedbirleri yürüttüğünü hatırlattı.

Antiterör operasyonu sırasında, uluslararası insan hakları hukukuna riayet ettiklerini, sivillere, altyapıya zarar vermediklerini anlatan Aliyev, Azerbaycan'ın bölgesel barışı desteklediğini vurguladı.

Aliyev, çatışma döneminin sona ermesi ve Azerbaycan'ın egemenliğini tam olarak sağlamasının ardından barışın tesis edilmesi için tarihi fırsatların ortaya çıktığını belirterek, "ABD, yeni gerçekleri dikkate alarak bu sürece katkı sunabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, enerji alanında işbirliğine, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinde oynadığı role, yenilenebilir enerji potansiyelinin geliştirilmesi yönünde Hazar ve Karadeniz'de uygulanan projelere dikkati çekti.

Orta Koridor boyunca bölgede yeni ulaşım ve lojistik fırsatlarının yaratıldığını, Azerbaycan'ın Orta Asya ülkeleriyle ortaklığının daha da genişlediğini anlatan Aliyev, bu alandaki yeni işbirliği fırsatlarından bahsetti.

- "Barış müzakerelerinin Washington'da devam ettirilmesi için ABD hazır"

O'Brien ise ABD ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derin kökleri olduğuna ve iki ülke arasında iyi ortaklıkların bulunduğuna dikkati çekti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve barış anlaşması ile ilgili müzakereleri desteklediklerini ifade eden O'Brien, barış müzakerelerinin Washington'da devam ettirilmesi için ABD'nin hazır olduğunu söyledi.

O'Brien, ABD'nin Trans-Hazar ulaşım koridoru konseptinin geliştirilmesinin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasında ulaşım bağlantısı açılmasıyla ilgili görüşmelerin devam etmesini desteklediklerini dile getirdi.

Görüşmede karşılıklı ziyaretlerin yeniden başlamasının, ikili ilişkilerin ilerletilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.