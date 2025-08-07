İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6285
  • EURO
    47,4342
  • ALTIN
    4424.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Aliyev ABD'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washingtona'da yarın ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Aliyev ABD'de
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi. ABD'nin Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Hava Üssü'nde yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, karşılamanın ardından başkent Washington'a doğru yola çıktı. Aliyev'in, temasları çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yarın üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ALİYEV VE PAŞİNYAN, BAE'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Taraflar geçtiğimiz Mart ayında taslak barış anlaşması konusunda anlaşmaya varmış ancak imza tarihine ilişkin kesin bilgi vermemişti. Aliyev ve Paşinyan, geçtiğimiz Haziran ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmiş, ikilinin 5 saat süren görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan devletlerarası normalleşme gündeminin çeşitli yönleri ele alınmıştı. Yapılan ikili görüşmelerin, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ile ilgili tüm meselelerin çözümü için en etkili format olduğu belirtilerek sonuç odaklı diyaloğun bu şekilde sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata varılmıştı. Ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesi süreci ile ilgili elde edilen başarıları değerlendiren Aliyev ve Paşinyan, bu yöndeki çalışmaların devam ettirilmesi için ilgili devlet komisyonlarına talimat vermişti. Taraflar, ikili görüşmelerin ve güven artırıcı önlemlerin devam ettirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.