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Dünya

Aliyev, ABD'nin 47. Başkanı Trump'ı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, Azerbaycan ile ABD arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını bildirdi.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:52 - Güncelleme:
Aliyev, ABD'nin 47. Başkanı Trump'ı tebrik etti
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Aliyev, yemin ederek göreve başlayan Trump'a kutlama mesajı gönderdi.

Başarı dileklerinde bulunan Aliyev, Trump'ın dünyada barışın sağlanması ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ve ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarları temelinde, küresel zorluklar ve tehditler, uluslararası terörizm ve onun çeşitli tezahürleriyle mücadelede her zaman yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Trump'ın Azerbaycan'ın enerji politikasına verdiği desteği hatırlatan Aliyev, ABD ile karşılıklı güven ve itimat temelindeki işbirliklerini bundan sonra da kararlılıkla sürdürme niyetinde olduklarını kaydetti.

Aliyev, Trump'la sıkı çalışmayı amaçladıklarını belirterek, "Yeni başkanlığınız döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin daha da güçleneceğine ve yeni içerik kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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