Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile 4 yıl önce Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl şehrinde devlet tarafından inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katılarak şehre taşınan ilk sakinlerle görüştü.

Cebrayıl sakinlerini ata yurtlarına döndükleri için kutlayan Aliyev, işgal döneminde tamamen yıkılan bu şehri yeniden inşa ettiklerini bildirdi.

Aliyev, işgalden kurtarıldığında Cebrayıl'da sadece 2 sağlam bina bulunduğunu, oraların da Ermeni askerlerce kullanıldığını hatırlatarak "Ermenistan'ın işgal politikasına destek veren bazı Batı devletleri bu durumu görmezden geliyor. Onlar bizi suçluyor, bize yaptırım uyguluyorlar. Ermenistan'a ise 30 yıl boyunca bir kez bile yaptırım uygulanmamıştır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında bulunmasını kabullenmesi için Fransa ve Batı ülkelerinin ellerinden geleni yaptığını söyleyen Aliyev, "Bize Karabağ'ın bağımsızlığını tanımamızı öneriyorlardı. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakalım. Batı ülkeleri, Fransa ve ABD Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini söylüyor. Ukrayna'ya her çeşit silah veriyorlar. Peki, bizim topraklarımız işgal altında bulunduğunda neden farklı davranıyorlardı? 1 milyon insan evinden olduğunda bize kimse yardım etmiyordu? Neden bu kadar ikiyüzlülük sergiliyorlar? Tüm bu sorulara yanıt talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan karşıtı adımların hala devam ettiğini belirterek "ABD Kongresinin Ermeni yanlısı 60 üyesi, Amerikan hükümetine Azerbaycan'a daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. O başvuruyu inceledim. Bu çirkin başvuru bizim irademizi etkileyemez ama bu gösteriyor ki, bize yönelik düşmanlık politikası bitmiyor. O başvuruya baktığımda yazarın ve adresin aynı olduğunu tahmin ettim. Çünkü başvuru adresi ABD Dışişleri Bakanı'dır. Ancak bu çağrının ABD Dışişleri Bakanlığında yazıldığından hiç şüphem yok. Yani bizi tehdit etmek, suçlamak için kendilerine mektup yazıyorlar. Peki biz ne yaptık ki böyle yapıyorlar? Biz kendi topraklarımızı kurtardık." dedi.

İşgal döneminde Azerbaycan'ın kültürel mirasının yok edildiğini, camilerin domuz ahırı olarak kullanıldığını hatırlatan Aliyev, "O zaman Batı'da bir kişi bile Azerbaycan'ın kültürel mirasının yok edildiğini söylemedi. Şimdi ise bize herhangi bir tarihi mirası yok etmekle suçluyorlar. Bu suçlamalar tamamen asılsızdır. 1992'de biz topraklarımızı kaybederken ABD bize yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar 2001'de kaldırıldı. Çünkü Afganistan'ın işgali başlamıştı ve bize ihtiyaçları vardı. Afganistan'dan kaçtıklarında yaptırımlar yeniden uygulanmaya başladı. Bu nankörlüğün bir ölçüsü var mı? Bize ihtiyaçları olduğunda yaptırımları kaldırıyorlar, ihtiyaçları olmadığında tekrar devreye sokuyorlar." diye konuştu.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgeleri imar etmelerinin ve insanların ata yurtlarına dönüşünü sağlamalarının bazı güçlerin hoşuna gitmediğini söyleyerek "Bugün Azerbaycan karşıtı güçlerin yas günüdür. Nasıl olur da Azerbaycan bizim iznimiz olmadan, kimseye sormadan, kimseden korkmadan, kimseye hesap vermeden kendi hakkını elde etti diyorlar. Kendi gücümüz ve evlatlarımızın fedakarlığı sayesinde hakkımızı elde ettiğimiz için bizi affedemiyorlar ve bugün ABD Azerbaycan'a yaptırım uyguluyor." değerlendirmesini yaptı.

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