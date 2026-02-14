İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

Aliyev açık açık söyledi: Ermenistan değişikliği yaparsa ertesi gün imzalarız

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Ermenistan'la barış anlaşması bu yıl imzalanacak mı?' sorusuna, 'Bu, bize bağlı değil. Ermenistan'ın Anayasası'nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişiklikler yapıldığı anda ertesi gün barış anlaşmasını imzalayabiliriz.' cevabını verdi.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 07:51 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aliyev, "Ermenistan'la barış anlaşması bu yıl imzalanacak mı?" sorusuna, "Bu, bize bağlı değil. Ermenistan'ın Anayasası'nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişiklikler yapıldığı anda ertesi gün barış anlaşmasını imzalayabiliriz." yanıtını verdi.

Anlaşma henüz imzalanmamış olsa da Ermenistan ile Azerbaycan arasında fiili barışın sağlandığını düşündüğünü dile getiren Aliyev, barış anlaşması metninin iki ülke tarafından 8 Ağustos 2025'te Washington Zirvesi'nde paraflanmasının bilfiil (defacto) barış anlamına geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na da değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk artık güvenilir değildir. Birçok ülke uluslararası hukuku önemsemiyor. Yalnızca uluslararası hukuka dayanmak sorunlarınızı çözmez. Bu nedenle yeni dünya düzeninin ya da hükümetler arası ilişkiler için yeni bir sistemin ortaya çıkması bir süredir üzerinde çalışılan bir konuydu. Asıl mesele, ilk adımı kimin atacağıydı. Trump, Barış Kurulunun oluşturulması girişimiyle önemli bir adım attı."

Aliyev, daha fazla ülkenin hükümetler arası ilişkiler, güvenlik ve uluslararası kurumların işleyişine yönelik yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin artık anlaşıldığını belirterek, "Birleşmiş Milletler teşkilatı tamamen felç olmuş durumdadır ve herhangi bir mesele üzerinde etki gösterebilecek konumda değildir. Alternatif de yoktur. Umuyoruz ki ortak faaliyetler sırasında daha fazla sağduyu ortaya konur çünkü yeni dünya düzeni 'güçlü olan haklıdır' anlamına gelmemelidir. Yeni dünya düzeni, medeni dünyanın ilişkileri ve uluslararası düzenin yeni mekanizmaları demek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

