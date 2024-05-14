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Dünya

Aliyev: AGİT Minsk Grubunun feshedilmesinin zamanı geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 11:05 - Güncelleme:
Aliyev: AGİT Minsk Grubunun feshedilmesinin zamanı geldi
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Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen AGİT Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada Ermenistan'la yürüttükleri barış müzakerelerine ilişkin, barış için temel ilkelerin Azerbaycan tarafından önerildiğini, barış anlaşması metninin de Azerbaycan tarafından hazırlanarak müzakereye sunulduğunu anlattı.

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü amacıyla oluşturulan AGİT Minsk Grubunun, sorunun çözümü için hiçbir şey yapmadığını belirterek şöyle devam etti:

"AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının yıllarca yürüttüğü müzakere süreci Azerbaycan topraklarının işgalinin sürdürülmesine hizmet etti. Azerbaycan, işgale son vererek toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağladı. Artık Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı tarihte kaldı. Bu nedenle AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kuruluşların feshedilmesinin zamanı geldi. Azerbaycan bu konuyu gündeme getirdi. Ermenistan'ın da bunu kabul etmemesi için hiçbir neden yok."

AGİT Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulmuştu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen yıllarda birçok girişimde bulunmasına rağmen sorunun çözümüne yönelik somut neticeler elde edememişti.

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