İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2021 Pazar / 8 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
Dünya

Aliyev bizzat duyurdu: Tamamen sona erdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Aliyev, Karabağ'da ihtilafın bittiğini, Ermenistan ile barışı düşünme zamanının geldiğini söyledi.

star.com.tr18 Temmuz 2021 Pazar 21:44 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 22:01
ABONE OL

Aliyev , Bakü'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, konuştu. Uzun süredir devam eden ihtilafa Azerbaycan'ın son verdiğini bildiren Aliyev, "Azerbaycan BM Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirdi . Çatışma bitti, şimdi barışı düşünmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Eylül 2020'nin sonunda, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden çatışmaların şiddeti artmış tam bir savaş haline girilmişti. Azerbaycan 44 günün ardından işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ın elinden kurtarmıştı. 10 Kasım'da üçlü anlaşma ile ateşkes yapıldı. Moskova'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan ateşi tamamen kesmeyi ve mahkumları ve ölülerin cesetlerini değiştirmeyi kabul etti. Erivan, Kelbecer, Laçin ve Ağdam ilçelerini de Bakü'ye devretti.

BÖLGEDE TÜRK VE RUS BARIŞ GÜCÜ GÖREV YAPIYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi 1 Ocak 2021'de faaliyetlerine başlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.