Aliyev bizzat duyurdu: Tamamen sona erdi

star.com.tr 18 Temmuz 2021 Pazar 21:44 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 22:01

Aliyev , Bakü'de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, konuştu. Uzun süredir devam eden ihtilafa Azerbaycan'ın son verdiğini bildiren Aliyev, "Azerbaycan BM Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirdi . Çatışma bitti, şimdi barışı düşünmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Eylül 2020'nin sonunda, Dağlık Karabağ'da uzun süredir devam eden çatışmaların şiddeti artmış tam bir savaş haline girilmişti. Azerbaycan 44 günün ardından işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ın elinden kurtarmıştı. 10 Kasım'da üçlü anlaşma ile ateşkes yapıldı. Moskova'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan ateşi tamamen kesmeyi ve mahkumları ve ölülerin cesetlerini değiştirmeyi kabul etti. Erivan, Kelbecer, Laçin ve Ağdam ilçelerini de Bakü'ye devretti.

BÖLGEDE TÜRK VE RUS BARIŞ GÜCÜ GÖREV YAPIYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi 1 Ocak 2021'de faaliyetlerine başlamıştı.