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  • Aliyev ''Bunları defalarca duyduk'' dedi ve ekledi: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Dünya

Aliyev ''Bunları defalarca duyduk'' dedi ve ekledi: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz' gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir.' açıklamasında bulundu.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 11:09 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:20
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Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

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