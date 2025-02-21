Aliyev, Hulusi Akar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Akar, Aliyev'le görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmekte olduğu vurgulanırken, parlamentolar arası işbirliğinin daha da genişletilmesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Akar, görüşme sonunda Aliyev'e hediye takdim etti.

