Aliyev, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Barzani, Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Temmuz 2023'te Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Barzani, ziyarette Aliyev'le müzakere edilen konuların hayata geçirilmesi için her iki tarafın temsilcilerinin yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.



Görüşmede Irak merkezi hükümeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden de memnuniyetle söz edildi.

Irak ile Azerbaycan'ın farklı şehirleri arasındaki doğrudan uçuşların önemine işaret edilen görüşmede, IKBY ile Azerbaycan arasında ekonomik, ticari, kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

Aliyev, Barzani'yi Azerbaycan'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. Oturumu'na (COP29) davet etti.

Barzani ve Aliyev, iklim değişikliğine ilişkin ortak işbirliği konuları üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.